Lacustica, Capossela a Castiglione del Lago: biglietti in vendita

Dopo sei anni, Vinicio Capossela tornerà al Lago Trasimeno per un concerto: dopo la straordinaria esibizione del 2015 all’Isola Maggiore (arrivò per onorare la memoria di Sergio Piazzoli), il cantautore irpino sarà di scena alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, sempre nell’ambito della rassegna Moon in June.

Omaggio a Dante

Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, Vinicio Capossela proporrà un progetto che sulla Divina Commedia: la sua ‘Bestiale Comedìa’, vuol essere un itinerario nell’immaginazione musicale e letteraria per redimere il reale dallo smarrimento in cui sembra gettato. Il concerto di Capossela è inserito nella due giorni “Lacustica” – una delle novità di Moon in June – che è dedicata a Dante e si terrà il 27 e il 28 luglio, organizzata in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago.

Capossela al Trasimeno nel 2015 (video)