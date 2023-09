Ladro a 15 anni, perde il telefono durante il furto e dentro ci sono video di atti vandalici

I carabinieri del comando stazione di Castiglione del Lago e Panicale sono intervenuti all’interno delle piscinie comunali del posto perché, di notte, ignoti erano entrati danneggiando degli infissi, per poi rubare l’incasso della giornata, giusto qualche decina di euro. Dopo aver acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, è emerso che i malviventi erano quattro e, a seguito di sopralluogo da parte dei militari, si è scoperto che uno di loro si era perso il telefono cellulare durante il furto. Il giovane – neanche 16enne – è stato identificato e quindi denunciato a piede libero. All’interno dello smartphone i carabinieri hanno trovato anche dei video in cui, ad agosto, devastava alcuni arredi urbani e imbrattava un monumento ai Caduti posto all’interno di un parco della zona. Lui è stato denunciato e le indagini dell’Arma proseguono per individuare gli altri tre.

