Lago di Piediluco: «Quella passerella è pericolosa»

«Capisco che il sindaco e i suoi collaboratori sono concentrati sulle luminarie, ma la passerella in legno sul lago di Piediluco sono 6 mesi che verte nell’abbandono. In più le transenne posizionate dalla Protezione civile del Comune di Terni sono state divelte e ci transitano tutti con estremo rischio per la pubblica incolumità». A lanciare l’allarme è Sandro Piccinini, segretario circolo Pd Marmore.

«Intervento urgente»

«Chiediamo che venga subito deliberato un intervento urgente – evidenzia Piccinini – per il suo recupero, utilizzando i famosi canoni idrici che hanno preso altre strade meno che quella di Piediluco. In più chiediamo che il Comune utilizzi lo stesso metodo usato per posizionare il varco elettronico in tempi super rapidi, così come è necessario predisporre interventi di manutenzione sulle panchine in legno presenti a piazza della Resistenza, nei giardini e sotto piazza Bonanni, che presentano problemi di degrado. Questo luogo di periferia – conclude – non può essere abbandonato a se stesso o usato solo per farsi belli».