‘L’anno che verrà’ a Perugia: come arrivare e dove parcheggiare. Tutto sulla logistica del concertone

di Gabriele Ripandelli

Cresce l’attesa cittadina per ‘L’anno che verrà’, il concertone di capodanno realizzato dalla Rai e condotto da Amadeus. Il conto alla rovescia per il secondo evento più seguito dopo il Festival di Sanremo e che porterà Perugia in tutto il mondo, è partito da tempo ed è arrivata l’ora di fare chiarezza sulla logistica. L’assessore alla sicurezza Luca Merli, il sindaco Andrea Romizi, Antonella Vitali e Isabella Lucarelli della polizia Locale perugina, hanno comunicato i dettagli di sicurezza e viabilità del megaevento.

La platea

La platea sarà divisa in due: la prima parte che parte da sotto il palco e arriva all’altezza della pasticceria Sandri ospitando quasi 2 mila persone e la seconda che percorre tutto corso Vannucci fino in piazza Italia. L’ingresso attraverso i tre varchi posti all’inizio di corso Vannucci è gratuito e non serve alcun tipo di prenotazione. Le vie laterali saranno utilizzate per defluire in uscita. Sarà posto un maxischermo a metà di corso Vannucci e uno in piazza Italia dove si potrà accedere senza limitazioni. Sotto la scalinata della sala dei Notari è posizionato il settore riservato ai disabili.

L’accesso

Sono tre le vie che l’assessore Merli ha consigliato per arrivare al concertone: «La più vantaggiosa è seguire via Campo Battaglia, le scalette di Sant’Ercolano e salire in piazza Italia. Altrimenti scesi alla fermata Pincetto del minimetrò, si possono prendere le scale mobili e da via Oberdan salire seguendo via Baglioni. La terza opzione è passare per Marzia». I parcheggi saranno tutti aperti fino al completamento posti, compreso quindi quello di Pian di Massiano dove si trova il capolinea del minimetrò. Questo, le scale mobili di piazza Partigiani e quelle del Pellini, saranno aperte fino alle ore 3.45. La postazione taxi viene spostata da via Fani in piazza Partigiani.

Viabilità

Sarà vietata la sosta dalle ore 12 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio su piazza Italia, largo della Libertà, via Baglioni e piazza Matteotti. Divieto di transito da piazza Partigiani, da piazza Matteotti, da piazza Partigiani e da piazza Fortebraccio.

Pronto soccorso e altre informazioni utili

Sarà presente un medico nella sera del 30 e due in quella del 31. Saranno coadiuvati da due ambulanze nel retropalco, una in via Fani e due in piazza Italia doveci sarà anche presidio medico di primo soccorso. Sei gli equipaggi appiedati previsti al soccorso presenti nell’area spettacolo. Vietate bevande in vetro e lattine dalle ore 12 del 29, 30 e 31 dicembre nelle seguenti zone: piazza Matteotti, piazza Italia, piazza Danti, via Maestà delle Volte, via della Gabbia, via dei Priori, via Boncambi, via Scura, via della Luna, via delle Streghe, via Bonazzi, via del Sette, via Calderini, via Fani, via del Forno, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via del Forte, oltre che nella zona evento di corso Vannucci e piazza Italia. I bagni chimici saranno cinque, di cui uno per disabili, e saranno aperti anche i che bagni pubblici in via Boncambi. Come previsto dalle norme nazionali non sarà possibile accedere con racchette da passeggio, cavalletti e oggetti analoghi, droni, monopattini, giocattoli a controllo remoto, caschi, borse, artifizi pirotecnici, spary al peperoncino, oggetti analoghi, animali condotti al guinzaglio.