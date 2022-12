L’appello per Penelope, smarrita tra Attigliano e Giove: «Ha bisogno di cure urgenti»

È stata smarrita poco più di una settimana, il 30 novembre alle 11 in un centro cinofilo tra Attigliano e Giove mentre era in corso un addestramento da parte di un professionista del settore. Ed è per questa ragione che è scattato un appello per Penelope: si tratta di una barboncina toy color albicocca (microchip 380260102183495) affetta da una grave malattia. Necessita di cure urgenti e la denuncia alle autorità è stata effettuata nei giorni scorsi. «Lauta ricompensa a chiunque la riporti a casa. Siamo profondamente devastati dalla sua perdita». I numeri da contattare sono il 392 1565728 e il 333 4895955.

Condividi questo articolo su