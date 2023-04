L’associazione ‘Iro Iro’ di Terni presenta gli appuntamenti di aprile

È arrivata la primavera e l’associazione Iro Iro – equipe multidisciplinare per il supporto di minori con difficoltà relazionali e/o disabilità – è pronta ad accoglierla con il calendario di eventi di aprile. «Come sempre tutte le attività in programma sono su prenotazione e i posti sono limitati per riuscire a garantire un servizio di qualità. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni si può scrivere una mail a [email protected] oppure inviando un messaggio whatsapp al 331.4754284».

Gli appuntamenti di aprile

Venerdì 7 aprile, dalle 9 alle 12, «organizziamo ‘Speciale Pasqua in Valnerina’, il nostro campus di Pasqua al B&B ‘La porta della Valnerina’, con merenda e aperitivo; un evento rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni». Venerdì 14, dalle 17 alle 19, «un evento rivolto ai neogenitori e ai bambini da 0 a 12 mesi, ‘Mamme al centro: come accogliere i bisogni di neonati e genitori’. Parleremo di sonno, pianto, cambiamenti nella coppia, baby blues e molto altro insieme alla dottoressa Barbara Nuzzolo, psicologa perinatale». Giovedì 20, dalle 17 alle 18.30, «un appuntamento per tutta la famiglia, ‘Mamme al centro: l’osteopatia dei piccoli’, insieme al dottor Juri Sisti, osteopata, scopriremo insieme i benefici dell’osteopatia fin dai primi mesi di vita del bambino». Infine, giovedì 27, dalle 10 alle 12, « un evento rivolto ai neogenitori e ai bambini da 0 a 12 mesi, ‘Mamme al centro: giochi e attività nel primo anno di vita’, insieme alla dottoressa Eleonora Tini, logopedista».