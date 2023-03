Latini o Masselli? Ne parla ‘Nero su Bianco’

Per sciogliere il nodo di chi sarà il candidato sindaco per il centrodestra a Terni, forse bisognerà attendere l’intervento dei leader nazionali. Due i nomi in lizza ad oggi: l’attuale primo cittadino Leonardo Latini (Lega) e l’assessore comunale al bilancio Orlando Masselli (FdI). Lo ‘stallo’ è oggetto della trasmissione ‘Nero su Bianco’ con il titolo ‘Una poltrona per due?’, in onda martedì 14 marzo alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e www.umbriapiu.it). In studio con il giornalista Laurent De Bai ci saranno Paolo Alunni Pistoli (commissario Fdi provincia di Terni), Francesco Maria Ferranti (presidente consiglio comunale di Terni), Renzo Baldoni (opinionista).

