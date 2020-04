Leo Club Terni, uova pasquali e donazioni

Il Leo Club Terni, appartenente al Distretto Leo 108L dei Lions, come ogni anno insieme ai Leo Club di tutta Italia, in questo periodo, sarebbe dovuto scendere in piazza con le uova pasquali, per svolgere il consieto service ‘Ton’ Leo4safetyandsecurity. A causa del Covid-19,però, si è deciso di dare vita ad un ‘doppio service’.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La raccolta fondi

«Per quanto riguarda la raccolta fondi – spiegano dal Leo Club Terni -, abbiamo deciso di utilizzare la piattaforma GoFundMe dove è possibile donare una cifra, partendo da un minimo di 5 euro, per l’acquisto ‘simbolico’ di un uovo. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Protezione civile».

Le uova ai più piccoli

Le uova pasquali, però, ci saranno sempre: «Abbiamo pensato di donarle ad alcune case famiglia che si trovano nel territorio del Distretto Leo 108 L (Lazio, Umbria e Sardegna, ndR) e che ospitano bambini. Tra le varie strutture destinatarie delle uova è presente la casa famiglia ‘Associazione Nuova Vita Onlus’ di Terni». Per donare è possibile cliccare SU QUESTO LINK oppure tramite il sito web del Distretto Leo 108 L.