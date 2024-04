Lettera di scuse a Marco Cecconi – Riceviamo e pubblichiamo

Lettera del sig. Luca Sacchi, inviata dall’avv. Carmelinda Trippini

In riferimento alla vicenda del 28 agosto 2023 relativa alla pubblicazione su Facebook, ad opera mia, di frasi offensive della reputazione del sig. Cecconi Marco Celestino, voglio scusarmi innanzitutto per la falsità delle mie affermazioni, tanto è vero che, a seguito di approfondimenti, ho potuto verificare che il sig. Marco Celestino Cecconi non è mai vissuto di politica ed ha ricoperto il suo primo incarico elettivo solo dieci anni fa. Lo stesso ha sempre profuso – nei Suoi diversi ruoli (da quello di consigliere a quello di assessore, alla comunicazione quotidiana con la rassegna stampa online) – tutte le proprie risorse ed il massimo impegno civico, senza mai approfittarsi di un euro, men che mai alle spalle di alcuno. Voglio inoltre esprimere il mio rammarico per la legittimazione della violenza (fisica o verbale che sia) ascrivibile a quella mia improvvida esternazione del 28 agosto scorso, volgare e del tutto ingiustificabile. La politica – pur nella diversità delle opinioni – non dovrebbe mai scendere a questi inqualificabili livelli e ne sono davvero costernato. Consapevole della gravità di quella mia presa di posizione, aggiungo alle scuse l’intenzione sincera di non rinnovare mai più, per il futuro e nei confronti di chicchessia, analoghi comportamenti.

Luca Sacchi