L’ex Perugina Bruna festeggia 100 anni

Ha festeggiato i 100 anni Bruna Giunchigli, che vive a Madonna Alta (Perugia) ed è stata festeggiata da tutto il quartiere, anche se a causa del Covid non come sarebbe stato bello fare. Le vogliono tutti bene sin da quando arrivò nel quartiere nel 1968 e da allora non ha mai cambiato casa. A 25 anni il primo lavoro in fabbrica, alla Colussi di Fontivegge, poi a 38 il passaggio alla Perugina, dove è stata anche aiutante nell’asilo nido. Nata a Bagnaia il 18 dicembre 1920, è rimasta vedova e ora le sono vicini i figli Lamberto e Maria. Dal 1950 al 1962 fu alla Colussi e poi dal passò alla Perugina, per rimanervi sino al 1975, ma senza mai smettere di lavorare la terra, essendo di famiglia contadina. Ancora oggi è lucida nel suoi pensieri, con l’intento di far capire ai giovani che la vita richiede sacrificio se si vuole ottenere qualcosa. È la più anziana tesserata del Circolo dipendenti Perugina e proprio il presidente Federico Mariangeloni, nel giorno del suo centesimo compleanno, ha voluto festeggiarla con la consegna di una targa ricordo, cosa assai gradita dalla festeggiata.

