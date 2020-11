Lidl, ‘caso scarpe’: file dal mattino e ‘assalto’ anche a Terni

di Fra.Tor.

Anche Terni, come le altre città italiane, è stata toccata dal ‘caso’ Lidl. Lunedì 16 novembre la catena di supermercati tedesca ha annunciato l’arrivo in Italia di abiti e accessori con il proprio logo e diversi prodotti, a cominciare dalle sneakers, sono andati letteralmente a ruba.

Anche a Terni sono andate a ruba

«I prodotti ci sono arrivati lunedì mattina, in quantità normali, come per ogni altra campagna o offerta da volantino – racconta un dipendente di un punto vendita di Terni – ma in poche ore è andato tutto a ruba, sopratutto le scarpe che avevamo in vendita a 12,99 euro. C’era gente in fila fuori dal supermercato già alla mattina presto prima ancora dell’apertura». Un’altra dipendete racconta: «Io lunedì sono entrata a lavoro alle 14 e già era finito tutto. Nemmeno io ho avuto il tempo di vederle. Al momento, poi, non dovrebbero tornare perché le indicazioni erano ‘fino ad esaurimento scorte’, quindi dovremo aspettare una nuova campagna».

Strategia di marketing

Pare che qualche ora dopo l’apertura dei punti vendita in Italia, diverse paia di scarpe erano in vendita sul web, sui principali siti di e-commerce, a prezzi decisamente gonfiati: in alcuni casi il prezzo di vendita era pari a 200-250 euro. Anche altri accessori a marchio Lidl, come magliette, calzini e ciabatte alla moda, sono andati esauriti in poco tempo. Un vero e proprio fenomeno commerciale, quasi senza precedenti. Il successo è stato quindi innegabile, anche se non tutti riescono a capirne i motivi, soprattutto dal punto di vista estetico. Ciò che è sotto gli occhi tutti è la strategia di marketing vincente: clienti impazziti che hanno invaso i punti vendita e gente indignata che ha alimentato polemiche innescando engagement virali a livello social.