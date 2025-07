La figlia non prende il massimo dei voti all’esame di Maturità e, come forma di protesta, la mamma pubblica una serie di video contro la scuola. Il curioso fatto è accaduto a Foligno e coinvolge l’istituto Frezzi-Beata Angela. La storia è riportata nelle edizioni odierne del Messaggero e Il Corriere dell’Umbria.

La donna si è attivata per criticare la scuola con più di venti video, pubblicati sui social e poi rimossi. «Quanto espresso – le parole della dirigente Marina Marinangeli – conforta, in modo scorretto, congetture e conclusioni che non sono suffragate da alcun riscontro». Il tema di scontro è in particolar modo sul mancato 10 in italiano perché, secondo la mamma, la docente darebbe come massimo voto il 9.