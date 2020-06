I Lions Clubs di Narni-Amelia hanno donato dispositivi medici per la protezione individuale degli operatori all’ospedale di Narni-Amelia, «confermando ancora una volta l’attenzione da sempre riservata nei confronti delle strutture sanitarie locali». Il commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e il direttore del presidio opedaliero Sergio Guido «ringraziano il presidente del club Cesare Di Erasmo per la sensibilità dimostrata in un momento così particolare».

