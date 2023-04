Terni Masselli Sindaco: «Non saremo semplici ‘outsider’»

Presentazione ufficiale, sabato mattina, per ‘Terni Masselli Sindaco’, una delle tre liste civiche a sostegno della candidatura a primo cittadino dell’assessore comunale di FdI. Ad illustrare il senso del progetto politico è stato il promotore, Costantino Di Paolo: «In questa lista – ha detto – ci sono diverse anime e provenienze: sociale, sindacale, cristiana, personalità legate al mondo dello sport, alle professioni. Possiamo fare la differenza nell’azione della politica e non saremo semplici ‘outsider’. Vogliamo rappresentare il valore aggiunto della coalizione di centrodestra che grazie a noi si amplia oltre il tradizionale spazio politico». ‘Terni Masselli Sindaco’ vuole rappresentare, secondo Di Paolo, «quella parte di Terni che, senza fronzoli, punta a dare stabilità al buon governo della città, garantendo una navigazione sicura». Una lista fatta di persone vicine alla figura di Masselli, certamente poliedrica: «Rappresenta uno spaccato della società ternana – ha detto il candidato sindaco -, una forza civica con all’interno differenti sensibilità (ne fanno parte anche esponenti di Umbria Civica, ndR) e da persone qualificate, ciascuna nel proprio ambito, in grado di rappresentare un vero valore aggiunto per centrare l’obiettivo della vittoria al primo turno».

