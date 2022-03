L’Italia si appresta a dire addio al green pass dal 1° maggio

Niente più obbligo di esibire il ‘green pass’ dal 1° maggio in Italia. Resta invece quello di mostrarlo fino al 30 aprile in alcuni ambiti specifici: a riportarlo, giovedì mattina, è l’Ansa.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Cosa cambia

Dal 1° aprile, intanto, il green pass non sarà più obbligatorio per utilizzare il trasporto pubblico locale – come gli autobus – mentre resterà l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso: le norme reative a tale dispositivo rimarranno invariate fino al prossimo 30 aprile. Sempre dal 1° aprile – scrive l’agenzia in merito ai contenuti della riunione della cabina di regia Covid che si è tenuta a palazzo Chigi – verrà meno l’obbligo di super green pass sul posto di lavoro per gli over 50: per tale categoria – sempre sui luoghi di lavoro – sarà sufficiente la certificazione verde ‘di base’.

Le altre novità

Circa gli stadi, dal 1° aprile la capienza sarà del 100% con ingresso tramite green pass ‘base’. L’obbligo vaccinale resterà in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e operativo presso le Rsa. Con il venir meno dello stato di emergenza, decaderanno anche il commissario straordinario ed il Cts: allo studio una unità operativa ministeriale, presso il dicastero della Salute, per gestire le successive fasi compreso il completamento della campagna vaccinale.