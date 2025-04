di Simone Liti

Segretario generale Fim Umbria

Le notizie di questi giorni dove la direzione aziendale di Acciai Speciali Terni ha condiviso con la rsu la volontà di procedere agli investimenti al Tubificio di Terni e Sdf sono positive. L’investimento al Tubificio di Terni con l’acquisto di una macchina di taglio e il potenziamento di linee già esistenti, si aggiunge alla comunicazione e la volontà di voler procedere ad investire nella divisione delle Fucine altri quattro milioni di euro per la messa in opera di due forni di trattamento, oltre all’inserimento di ulteriore personale (si tratterebbe di nove persone a Società delle Fucine).

Personale che si aggiunge ad oltre 100 uomini e donne, con scelte che valorizzano anche l’occupazione femminile. Queste sono le risorse che dal 2022 hanno fatto ingresso nel sito da quando il gruppo Arvedi ha fatto il suo arrivo a Terni e su questo dovremo continuare a trovare gli spazi per ulteriori stabilizzazioni. Questo non solo consolida la volontà del gruppo Arvedi di investire a Terni, oltre che nella produzione di acciaio inox, anche dando una visibilità futura alla produzione di fucinati e tubi, che da anni non ricevevano investimenti, confermando anche gli impegni e le risorse sull’aspetto ambientale.

La Fim Cisl ritiene che il gruppo fin dal primo momento in cui ha deciso di radicarsi a Terni, abbia dimostrato la volontà di rendere competitivo il sito con le sue produzioni. Oggi più che mai serve la sottoscrizione dell’accordo di programma e che arrivi prima possibile: dove si risolva in modo strutturale il costo energetico che penalizza in modo consistente Arvedi Ast e le aziende energivore, situazione che potrebbe vedersi aggravata in un contesto di dazi e instabilità geopolitica, per cui è necessario mettere in tutela Arvedi-Acciai Speciali Terni, che opera in un settore strategico, e deve essere riconosciuta ancora una volta come un global player proiettato nei mercati internazionali.

Come Fim Cisl Umbria, riteniamo che solo attraverso un approccio inclusivo e partecipato di tutti gli attori interessati, sia possibile costruire una fabbrica e città sostenibile e migliore. Un lavoro qualificato e dignitoso deve essere il fulcro del nostro impegno, per creare opportunità capaci di rispondere alle sfide del futuro. La partecipazione attiva e la collaborazione tra tutti gli attori della comunità sono fondamentali per consolidare e avviare un processo di rigenerazione di cui ne beneficeranno tutti. È Il momento di consolidare la siderurgia a Terni aggiungendo altre pagine alla lunga storia industriale.

A questo si aggiunge la necessità di rinnovare il contratto dei metalmeccanici: serve responsabilità di Federmeccanica, in una fase come quella attuale definibile come cupa. Aziende e lavoratori devono lavorare in un campo comune, per traghettare e affrontare il futuro con più determinazione, tenendo conto che l’ipotesi di piattaforma contrattuale rivendicata ha come base una visione industriale e manifatturiera che guarda al presente e al futuro del Paese.