Si è tenuto martedì mattina presso la ‘Casa delle Donne’ in via Aminale a Terni, nell’ambito del progetto ‘Il cinema delle donne – Sguardi femminili sul mondo’ dell’istituto superiore classico e artistico di Terni, l’evento ‘Quello che le donne dicono’ messo in campo con la collaborazione del Club Soroptimist di Terni.

Le dottoresse Valentina Rapaccini (specialista in neuropsichiatria infantile) e Georgette Khoury (specialista in cardiologia e malattie dell’apparato cardiovascolare) hanno trattato il tema ‘Lo sguardo femminile tra biologia e percezione’. All’incontro hanno preso parte numerosi studenti che hanno mostrato particolare interesse alle tematiche trattate, ponendo diverse domande alle relatrici. Un’esperienza senz’altro positiva che verrà replicata in futuro, grazie alla collaborazione fra l’istituto presieduto da Roberta Bambini e il Soroptimist di Terni guidato da Raffaella Brizioli.