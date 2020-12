Lockdown durante le feste: passa la linea dei ‘rigoristi’

‘Zona rossa’ nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, ad eccezione – le misure saranno quelle della ‘zona arancione’ – delle giornate che vanno dal 28 al 30 dicembre e del 4 gennaio. Alla fine, dopo un duro confronto all’interno dello stesso Governo, è passata la linea più dura per ciò che attiene le misure anti Covid in Italia. Il timore che ha dato origine al provvedimento, che transiterà in consiglio dei ministri e verrà illustrato venerdì sera alla nazione dal premier Conte, è quello di una terza ondata del virus e quindi un inverno – specie nei mesi di gennaio e febbraio – segnato da numeri nefasti sul fronte di contagi, ricoveri e decessi.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I dettagli da definire

Fra i nodi da sciogliere c’è la deroga, di cui devono essere definite con precisione le modalità e i giorni di attuazione, che consente di invitare a casa un massimo due persone – molto probabilmente senza comprendere in tale numero gli under 14 -, con conseguente possibilità di spostarsi in auto, sempre in deroga al lockdown. Nei giorni di ‘Italia zona rossa’ non ci si potrà spostare, se non per ragioni di salute e lavoro, con necessità di autocertificazione, con contestuale chiusura delle attività commerciali. Nei giorni di ‘zona arancione’ invece non si potrà uscire dal proprio comune di residenza, i negozi saranno aperti a differenza di bar e ristoranti (solo asporto e consegne).