L’omaggio di McCurry all’amata Italia

«Sono vicino al popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore». Steve McCurry è probabilmente il fotografo che più di tutti ha portato le immagini dell’Italia e degli Italiani nel mondo. E anche l’Umbria gli deve molto. Basti pensare al successo di Sensational Umbria. Ora l’artista statunitense manda un messaggio di sostegno alla nostra terra. E lo fa a modo suo.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Altruismo e Coraggio

«Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile», scrive a commento del video con cui mostra un parte del suo immenso portfolio tricolore: «L’Italia mi ha richiamato a sé più volte di quante ne potrei contare. Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani, e la gioia di vivere non li ha abbandonati neppure in questo periodo. Negli ultimi due mesi l’animo degli italiani ha catturato la nostra attenzione e suscitato il nostro rispetto. Durante la sfida mondiale al Covid-19, gli italiani hanno mostrato altruismo e coraggio nell’affrontare una tragedia inimmaginabile e nessuno dubita che riusciranno a trionfare su questa avversità. In questo momento sono vicino a tutto il popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore».

Il video tributo di McCurry su Instagram