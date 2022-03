Lotteria scontrini, vinti 125 mila euro tra Perugia e Terni

Due nuove, cospicue vincite con la lotteria degli scontrini in Umbria. In totale sono stati vinti 125 mila euro, 100 mila a Perugia ed i restanti a Terni. È la terza volta – la seconda consecutiva dopo quella di febbraio 2022 – che il massimo premio mensile viene estratto nel capoluogo di regione umbro.

La vincita perugina

La vincita da 100 mila euro a Perugia c’è stata con una spesa sa 80 euro in un negozio biologico della città; all’esercente in questione andranno 20 mila euro. «Utilizzo da sempre bancomat e carta di credito per qualunque tipo di acquisto – le parole della vincitrice – mi è sembrato quindi naturale scaricare la app della lotteria degli scontrini e ritengo sia un’ottima iniziativa. Con questi soldi credo che farò un investimento».

A Terni

Buona vincita anche a Terni (all’esercente in questo caso andranno 5 mila euro): «Ho speso 66 euro e ne ho vinti 25 mila. Ammetto che non ero molto fiducioso di questa iniziativa ma i fatti mi hanno dato fortunatamente torto e quando ho aperto la raccomandata che mi annunciava la vincita non volevo credere ai miei occhi». Una somma sostanziosa – il commento dell’Adm – che è arrivata in un momento importante visto che il signore della città dell’acciaio ha dichiarato ai funzionari di avere in corso diverse spese per l’imminente matrimonio della propria figlia.