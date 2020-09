Domenica 13 settembre Pietro e Luana festeggiano 50 anni di matrimonio. Un traguardo bello e importante, nonostante gli imprevisti – di salute in particolare – non siano stati sempre leggeri. Davvero auguri a loro, da parte di tutti gli amici e i familiari, in testa i cinque nipoti. Una bella ricorrenza che può essere da esempio per tanti giovani su come si può affrontare la vita di coppia – con determinazione, pazienza, gioia – nel migliore modo possibile.

Condividi questo articolo su