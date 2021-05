L’Umbria a grandi passi verso la ‘zona bianca’ a giugno

Nei numeri, di fatto, il territorio regionale già lo è. Ma per l’effettiva formalizzazione occorre il vaglio ed il classico controllo, su base settimanale, della ‘cabina di regia’ e del ministero della Salute. L’Umbria va verso la ‘zona bianca’ e il via libera potrebbe arrivare già dall’8 giugno. Nel contempo venerdì 21 sarà inaugurato il nuovo sistema di monitoraggio.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

L’ULTIMO DECRETO COVID APPROVATO

La possibilità

Tasso di incidenza su 100 mila abitanti, ospedalizzazioni, nuovi casi e ricoveri: tutti dati in forte calo già da giorni in Umbria così come nella gran parte delle altre regioni. Ed ecco le prime ipotesi per il passaggio da area ‘gialla’ a ‘bianca’: l’8 giugno – come scrive Repubblica – o una settimana più tardi, dal 14, come invece riporta Il Corriere della Sera. Con l’auspicio che non ci sia una nuova impennata nei prossimi giorni. Gli obblighi principali – caduti tutti gli altri – rimarrebbero l’utilizzo della mascherina ed il rispetto del distanziamento sociale.