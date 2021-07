Condividi questo articolo su

















Le performance di vari artisti saranno il presupposto per dare la stura a delle implicazioni neuroscientifiche. Tutto pronto per il primo festival ‘Eccezional…mente’ in programma dal 10 al 26 luglio tra il bacino del lago di Piediluco e quello del Trasimeno, un collegamento di acque e di boschi sacri. Gli attori daranno modo a chi assisterà alle performance di interagire con loro, di aprire cuori e menti alla collaborazione.