‘L’Umbria che Spacca’: a Terni ecco i The Zen Circus

L’Umbria che Spacca’ sbarca per la prima volta a Terni con un concerto gratuito programmato per sabato 3 settembre all’anfiteatro romano. In città arriveranno i The Zen Circus grazie alla collaborazione Roghers-Baravai. L’evento principale si è concluso da poco a Perugia.

Folk e cantautorato

I The Zen Circus – sottolineano da ‘L’Umbria che Spacca’ – è la band «che più di tutte in oltre venti anni di onorata carriera ha riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato, contribuendo a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero». L’appuntamento vede il contributo di Regione e Comune con il sostegno della fondazione Carit e di due sponsor. L’organizzazione è in mano alla cooperativa Le Macchine Celibi. «Dopo Perugia siamo felici di sbarcare nella seconda provincia dell’Umbria e in particolare a Terni. Fin dall’inizio abbiamo cercato di fare dell’Umbria che spacca una festa di tutti gli umbri e di tutta l’Umbria. Questo è il primo importante passo per portare la grande musica in giro per tutta la regione, perché è l’Umbria, tutta intera, a spaccare». I The Zen Circus saranno in città per il tour estivo di presentazione del nuovo album ‘Cari fottutissimi amici’.