L’Umbria nella morsa del caldo record: allerta incendi

Dopo gli ultimi giorni già negativi su questo fronte, si annuncia almeno un’altra settimana da ‘bollino rosso’ sul fronte incendi anche a causa del forte caldo.

Ondata di calore record

«Purtroppo – spiega Michele Cavallucci di Perugia Meteo – i modelli meteorologici stanno confermando quella che sarà una ondata di calore dai risvolti a tratti record, situazione che, per gran parte del sud, sarà solo l’ennesimo aggravamento di un periodo davvero incredibile, per continuità e ripetitività, di temperature al di sopra della norma di molti gradi».

Punte di 40 gradi

«In Umbria, già da lunedì le temperature inizieranno a raggiungere valori di 35°C con punte più elevate, in attesa delle giornate comprese tra martedì e venerdì, dove si potrebbero raggiungere e superare i 40°C, anche in zone di collina dei comparti meridionali e centrali della regione».

Rischio incendi

«Davvero elevatissimo il pericolo di incendi, con gli ecosistemi che hanno raggiunto uno stress idrico devastante e alberi che stanno già prendendo, in alcune zone, il pigmento autunnale, cosa che si evidenzierà maggiormente con il passare dei giorni. Non si vede al momento, qualsiasi modello si consulti, una vera fine di questa fortissima siccità accompagnata da temperature elevate».

«Segnalate subito i roghi»

Proprio per questo è grande la raccomandazione nel segnalare in maniera tempestiva, l’avvistamento di eventuali focolai al numero unico 112, cercando di essere il più precisi possibili sulla vostra localizzazione e quella dell’incendio avvistato, così come è grandissima la raccomandazione nel non accendere fuochi, per alcun motivo, evitando barbecue e non buttando mozziconi di sigaretta dal finestrino perché è impossibile essere sicuri al 100% che ciò, con un terreno così secco e arido, non basti ad innescare un disastro».