Da Todi a Pila, ancora allarme incendi in provincia di Perugia

Ancora un incendio pericoloso nelle campagne dell’Umbria. Si è verificato nella zona di Todi, località Pontecuti, nel pomeriggio di lunedì. Oltre a distruggere un campo, le fiamme hanno avvolto un palo della luce, lasciando senza corrente numerose abitazioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi.

Aggiornamento

Quello di Todi non è stato tuttavia l’unico incendio che ha interessato il territorio della provincia di Perugia nella giornata di lunedì. Intorno alle 17.30 i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia informano che «nel primo pomeriggio in zona Pontecuti sono intervenute le squadre del distaccamento di Todi e la seconda partenza della centrale di Perugia con cinque automezzi, per un incendio sterpaglie a ridosso di alcune abitazioni. In questo momento sul posto è rimasta la squadra di Todi. Sempre nel pomeriggio in zona Corciano la prima partenza è intervenuta per un incendio sterpaglie. Dalle ore 15.40 la squadra di corso Cavour, con il supporto della squadra Aib e della terza partenza della centrale, sono impegnate per un incendio in zona Pila: sul posto anche il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos, ndR) che coordina le operazioni di spegnimento dell’elicottero ‘Drago’ proveniente da Arezzo Attualmente l’intervento è ancora in atto».