L’Umbria va forte nel tiro alla fionda: medaglie tricolori e 2° posto in Friuli

Umbria scatenata in occasione dei campionati italiani di tiro alla fionda andati in scena a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, sotto l’egida della Federazione italiana giochi e sport tradizionali. Nel prossimo weekend c’è invece il campionato europeo a Gualdo Tadino.

Il podio

A primeggiare è stato il team di casa, poi la medaglia d’argento dell’Umbria e il bronzo dell’Abruzzo. Per quel che concerne la sfida individuale da segnalare il terzo posto dell’umbro Daniele Berardi. Nella specialità fionda prime posizioni tutte umbre con Mario Rondelli, Daniele Berardi e Sergio Sabbatini.