di Fra.Tor.

Nicolò Filippucci, 18enne di Corciano (Perugia), è l’eliminato della semifinale del ‘serale’ di Amici 2025, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5.

Alla semifinale di sabato 10 maggio erano arrivati in sei: tre ballerini (Alessia, Francesco e Daniele) e tre cantanti (Antonia, Nicolò e Trigno). Una puntata, come sempre, suddivisa in tre manche in cui i ragazzi si sono sfidati con esibizioni di canto e danza, a seguito delle quali sono stati decretati i primi tre finalisti: prima Francesco, poi Alessia e infine Daniele, tutti e tre i ballerini.

A quel punto era rimasto un solo posto libero per la finale e a contenderselo erano rimasti i tre cantanti. Una canzone a testa e la parola è passata ai giudici, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Il primo di loro ad aggiudicarsi la maglia del serale e a raggiungere i ballerini alla finale è stato Trigno, poi per i giudici a meritarsi la quinta e ultima maglia del serale è stata Antonia. Finisce così l’esperienza di Nicolò ad Amici.

Nato il 30 maggio 2006, Nicolò Filippucci ha iniziato a suonare la chitarra a 7 anni e a cantare a 9, entrando nel coro delle voci bianche del conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia. Ha poi affinato il suo percorso artistico nella scuola di musica ‘Il Pentagramma’, sotto la guida della vocal coach Aurora Scorteccia e del maestro Michele Rosati per chitarra e arrangiamento. Un percorso fatto di studio, dedizione e piccoli grandi traguardi, come le vittorie nei concorsi Il mio canto libero, Guerriero-Città di Ronciglione e il Tour Music Festival. Il palco, per lui, è sempre stato casa.

‘Amici’ è stata l’occasione giusta per farsi conoscere. I provini a fine agosto, l’apprezzamento anche di Maria De Filippi e l’ingresso ufficiale nella scuola a settembre. Il cantante umbro era, infatti, entrato all’inizio della trasmissione, superando il provino con ‘Lose Control’ di Teddy Swims. Subito era stata apprezzata la sua forza canora e la sua estensione vocale ed Anna Pettinelli lo ha voluto come allievo, proteggendolo nel corso delle puntate e portandolo alla fase più importante del programma, il ‘serale’.