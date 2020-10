Lungo la costiera con la barca ecologica: il record parla umbro

Da Sapri a Capri – 78,5 miglia – senza soste e con tante nuvole, ma soprattutto senza inquinare. Protagonista Leonardo Spacone, ingegnere di Castiglione del Lago, con Alessandro Alberti e Mario Cafiero. Tutti a bordo dell SeaX1; barca 100% elettrica.

La prima tappa da Sapri a Capri

Senza ricorrere all’assistenza di barche appoggio, batterie di riserva o motori ausiliari di qualsiasi natura, il viaggio della SeaX1 è cominciato alle ore 21 del 30 settembre dal porto di Sapri e si è concluso con successo, arrivando al porto di Capri alle ore 18:12 del primo ottobre. La distanza complessiva percorsa è stata di 78,5 miglia pari a 143 chilometri. Le condizioni meteo presentavano cielo coperto quindi la produzione attesa del fotovoltaico è stata inferiore alle aspettative, ma l’efficienza della imbarcazione e la precisione del software di navigazione ‘Made in Umbria’ Power Cruise Control hanno reso possibile la gestione del viaggio con le nuove condizioni meteo-marine. La rotta iniziale è stata pertanto modificata riducendo leggermente la percorrenza all’interno del Golfo di Salerno (percorrenza inizialmente pianificata 82 miglia). L’energia disponibile alla partenza in batteria era di 20 kWh, l’energia residua all’arrivo è stata pari a 2,1 kWh con una produzione del fotovoltaico durante il viaggio di 11 kWh.

Come è andato il viaggio

La velocità durante il viaggio è stata variabile: durante la notte nella prima parte del viaggio da Sapri fino a Punta Licosa è stata utilizzata esclusivamente l’energia presente in batteria, per poi cominciare a beneficiare dell’energia del fotovoltaico anche se significativamente ridotta dalla presenza della copertura nuvolosa su tutto il Golfo di Salerno. Il viaggio è durato 21 ore e 12 minuti di navigazione per percorrere a zero emissioni la distanza di 78,5 miglia ad una media di 3,7 nodi pari a 6,8 km/h, con un consumo complessivo di 28,9 kWh.

All’arrivo della SeaX1 al porto, l’accoglienza della città di Capri con il vicesindaco Ciro Lembo a testimoniare l’interesse, la sensibilità e l’attualità delle iniziative legate all’azzeramento delle emissioni anche sull’isola.