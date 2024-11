L’Università presenta la terza edizione del Terni Festival

Condividi questo articolo su

















Sotto il tema ‘Tecnologie e innovazione per un territorio in crescita’ venerdì mattina è stata presentata la terza edizione del Terni Festival, che ha l’obiettivo di avvicinare l’università, e in particolare il Polo universitario di Terni, alle scuole secondarie del territorio e alla città in generale. Alla presentazione hanno partecipato il rettore dell’università di Perugia Maurizio Oliviero, il professor Pietro Burrascano, componente del comitato di coordinamento dell’iniziativa, il professor Giocondo Talamonti dell’associazione per Terni città universitaria e l’assessore all’università del Comune di Terni Viviana Altamura. «Da tre anni ‘Terni Festival, didattica, innovazione, ricerca e territorio’ – è stato sottolineato – avvicina l’università al mondo della scuola, della cultura, delle imprese, alle ragazze, ai ragazzi del ternano. Anche quest’anno sarà mantenuta l’impostazione che ha sin qui garantito il successo del Festival: anche per questa terza edizione sono in programma incontri con docenti e ricercatori che consentiranno di declinare il tema principale nei suoi diversi aspetti, con seminari indirizzati agli studenti medi ed iniziative rivolte all’intera cittadinanza. Continuerà anche l’attività con gli studenti universitari che si trovano presso la casa circondariale. Gli istituti scolastici partecipanti potranno sviluppare autonomamente aspetti del tema principale che intendono proporre, con il supporto di docenti dell’ateneo operanti a Terni. La terza edizione del Terni Festival si concluderà con una grande festa, nella quale l’istituto che avrà proposto il prodotto più visualizzato sul web conquisterà il trofeo del Terni Festival 2025. Gli incontri sono in programma dal 20 gennaio al 15 maggio, l’evento finale invece si svolgerà giovedì 5 giugno al teatro Secci».