Il ‘Santa Maria’ e un pronto soccorso sempre sotto pressione

«Mia suocera, 80 anni, si è rotta quattro costole dopo una caduta. È stata portata al pronto soccorso di Terni e lì, insieme ad almeno altre venti persone, è rimasta ‘parcheggiata’ dalla mattina alla serata di giovedì negli spazi dello stesso pronto soccorso, in attesa di un posto letto. Spazi che accoglievano, ma mi risulta sia la normalità, tanti altri anziani spesso in condizioni complesse e in cerca di un aiuto, un sostegno, cure. Credo che questa situazione vada affrontata e risolta, per il bene della sanità, della città ed anche del personale». La segnalazione di un cittadino ternano dipinge una realtà che è chiara e nota da tempo, quella del sovraffollamento del pronto soccorso del ‘Santa Maria’ – spesso ‘parcheggio’ per chi deve essere ricoverato – e, più in generale, il fatto che un DEA di II livello qual è l’ospedale di Terni, sia ‘preso d’assalto’ da tanti anziani che, affetti da cronicità e patologie legate all’età, non hanno altre opportunità di assistenza se non quelle offerte dal ‘Santa Maria’. Un ospedale in cui gli accessi sono per la maggior parte di persone anziane e che, in questo contesto, porta avanti anche le specialità che lo rendono attrattivo e qualificato. Una riflessione che parte dal caso pratico e che arriva alla stessa organizzazione della sanità territoriale, dove un ospedale non può essere lasciato da solo o quasi.

