Macchie di Amelia: c’è la festa del boscaiolo

Inizia lunedì 22 agosto la ‘Festa del boscaiolo’ a Macche, frazione di Amelia (Terni), e si protrarrà fino al 28 del mese. Il programma dell’evento, organizzato dalla pro loco Macchie (347.7790682 – [email protected]), prevede tutte le sere, dalle ore 19.30 e in locali al coperto, la ‘taverna del boscaiolo’ con piatti tipici fra cui la polenta alla carbonara e il cinghiale alla cacciatora. In programma anche spettacoli con inizio alle 21.30: lunedì 22 agosto l’orchestra spettacolo Samuele Biribicchi, martedì 23 l’orchestra Paradise, mercoledì 24 The Flashback con musica pop rock e dance anni ’80 e ’90, giovedì 25 la rassegna musicale Rockastrum, venerdì 26 il gruppo musicale Soundsick, sabato 27 i comici Pino e gli anticorpi e, a seguire, il gruppo musicale Mary and the soul farmers, chiusura domenica 28 con il gruppo Outside Band.

