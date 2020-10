«Madonna Scoperta è una zona dimenticata»

«Nella zona di Madonna Scoperta, frazione di Narni, specialmente nella strada di Borgaria provenendo dalla Flaminia Romana, c’è una completa assenza di segnale e copertura telefonica». Ad evidenziare il problema è Gianni Daniele consigliere comunale di ‘Tutti per Narni’, che ricorda che «questo problema è esteso a tutti gli operatori di telefonia mobile, creando molti problemi ai cittadini sopratutto nei casi di emergenza, lavoro da casa smart working, ricette mediche elettroniche, scuola e smart working a distanza per distanziamento sociale causa Covid 19».

Una zona non servita dalla rete metano e con grandi problematiche di segnaletica stradale

«La politica deve pensare al futuro del nostro Paese e non deve concentrarsi solo al centro storico di Narni, ma anche nelle zone limitrofe quartieri/frazioni. Siamo quasi al 2021, si parla di 5G e noi invece abbiamo assenza completa di segnale. La rete wifi è stata portata fino al percorso delle Gole del Nera, speriamo che questo tipo di iniziative possano arrivare anche nella zona di Madonna Scoperta». Daniele ricorda inoltre che in quella zona, che non è servita neanche dalla rete metano, registrano la mancanza di illuminazione e problematiche con la segnaletica stradale.