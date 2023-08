Magione, San Savino: c’è la 35° sagra del gambero e del pesce del lago Trasimeno

Pro loco di San Savino (Magione) pronta per la tradizionale sagra del gambero e del pesce del lago Trasimeno, giunta alla 35° edizione. Il via venerdì sera, conclusione prevista per il 27 agosto: «Arriviamo all’appuntamento – puntualizza l’associazione – dopo un inizio estate che ha visto il borgo animato da altri importanti eventi culturali e conviviali, che scandiscono una presenza, da parte della pro loco, nel segno della continuità come protagonista della socialità e della vitalità del paese. Prosegue inoltre il nostro impegno, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, nel proporre, progettare e realizzare interventi e opere volte a migliorare strutture e servizi per la frazione». Tra gli eventi in programma anche la terza edizione della Corsa del gambero, corsa podistica per bambini e ragazzi, che si terrà domenica 20 agosto organizzata dall’Asd San Savino e dalla locale pro loco.

