Malore in bici, grave 40enne tifernate

È ricoverato in gravi condizioni il 40enne tifernate – L.G. le sue iniziali – ritrovato all’ospedale Careggi di Firenze dopo che di lui si erano perse le tracce. Era uscito in bici, ma quando i familiari non lo hanno visto tornare hanno avvertito le forze dell’ordine, che hanno dato l’allarme.

Malore nel pomeriggio

Era partito alle 6 di domenica da Città di Castello con la propria auto per raggiungere la valle del monte Fumaiolo, in Toscana. Lì aveva inforcato la bici per cominciare la scalata. Ad ora di pranzo ha inviato una foto agli amici. Poi di lui si erano perse le tracce. Dopo l’allarme, sono partite le ricerche. È stato trovato domenica sera privo di sensi steso sul selciato all’altezza di Valsavignone. Aveva ancora in testa il casco e la bici era poco distante. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un malore. Non sono stati infatti riscontrati segnali di un impatto con altri mezzi. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma in miglioramento.