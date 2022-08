Maltempo e disagi. A Miranda crolla muro di contenimento: scatta l’evacuazione

Il maltempo era atteso ed è arrivato sabato pomeriggio sul Ternano, con interventi in serie dei vigili del fuoco, soprattutto a Narni e in Valnerina, a Ferentillo. A causa del forte vento, in viale dello Stadio a Terni – altezza rotatoria cantiere palasport – un pesante cartellone pubblicitario, base compresa, si è ribaltato ed è precipitato su un’auto in sosta, danneggiandola. Il personale del 115 è stato chiamato in causa, alla metà del pomeriggio di sabato, soprattutto per alberi e rami pericolanti o caduti. Segnalati anche alcuni allagamenti.

Sempre nel pomeriggio di sabato a Miranda, frazione di Terni, si è verificato il crollo di un muro di contenimento della corte di un’abitazione che ha coinvolto una cantina sottostante ed una confinante. A seguito dell’accaduto, l’abitazione è stata dichiarata inagibile per rischio esterno, con due persone sgomberate: avendo a disposizione una casa alternativa, non si è reso necessario trovare un altro alloggio di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, la Protezione civile e gli agenti della polizia Locale. Interdetto l’accesso lungo la strada che conduce al monastero.

In Valnerina, a Vallo di Nera (Perugia) – informa Anas alle ore 17.22 di sabato – a causa di una frana è temporaneamente istituito il senso unico alternato sulla strada statale 685 ‘delle Tre Valli’ nei pressi del chilometro 49+800. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto, avvenuta intorno alle ore 19.