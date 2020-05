Ordinaria criticità causata dal rischio temporali e allerta gialla per alcune aree dell’Umbria. Il bollettino è del dipartimento nazionale di Protezione civile ed è stato pubblicato domenica pomeriggio: in particolar modo si fa riferimento a precipitazioni previste nelle zone del Trasimeno, Nestore, Chiani-Paglia e medio Tevere. Nessuna segnalazione invece per quel che concerne l’altro versante.

