«Marietta è una star» A Montecchio compie 110 anni la donna più longeva dell’Umbria

Un giorno importante per Melezzole, frazione del comune di Montecchio, ma anche per tutta la regione. Domenica 7 agosto Augusta Giontella (detta Marietta), la donna più longeva dell’Umbria, ha compiuto 110 anni. Secondo la classifica dei ‘Supercentenari d’Italia’, Marietta è al 17esimo posto. L’attuale decana d’Italia è Domenica Ercolani di anni 112, residente a Pesaro (Marche); mentre il decano uomo è Tripolino Giannini di anni 109, residente a Cecina (Toscana).

«Oggi – ha detto il sindaco di Montecchio Federico Gori ad umbriaOn – è una festa per tutto il paese, organizzata dai parenti di Marietta. Stamattina è uscita di casa come una star e si è seduta su una sedia con il suo mezzo bicchiere di vino rosso. Da quel momento è iniziato il pellegrinaggio di tutte le amiche per farle gli auguri. Donne che, ricordiamo, hanno dagli 80 anni in su». Per il sindaco «è molto importante tutto questo affetto, anche per le nuove generazioni presenti, perché il rispetto di chi è stato per la nostra comunità un cardine importante deve per forza di cose rappresentare un elemento di grande rispetto e di riflessione. Essere arrivati a 110 anni in una zona rurale del nostro Paese ci deve far riflettere su quanto possa essere importate vivere ancora in queste zone».

Una festa aperta a tutti

Per Gori «giornate come questa sono motivo di orgoglio. Sono sindaco di Montecchio da 8 anni e non è mai mancata la mia presenza ai festeggiamenti di Marietta, perché da 100 anni in poi è stata sempre festeggiata. Quest’anno, a differenza degli altri anni che si festeggiava soltanto nella borgata Il Colle della frazione di Melezzole, i festeggiamenti sono stati aperti a tutto il paese. Folta la partecipazione, è meraviglioso vedere tutte queste persone, alcuni anche molto anziani. È bello ascoltare i loro racconti ci fa fermare a riflettere in momento dove la vita è particolarmente frenetica. Auguri Marietta».