Marsciano, il sindaco vieta Halloween

Il sindaco di Marsciano Francesca Mele vieta di fatto la Festa di Halloween sul territorio comunale: il provvedimento è contenuto in una ordinanza anticontagio, in vigore fino al 24 novembre.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Dolcetto o scherzetto? Non si può

Disposto il divieto nella serata e notte del 31 ottobre per i gruppi di bambini (se pure accompagnati) e adolescenti di fare il tradizionale giro porta a porta per lo scambio di dolci.

«Troppi casi nelle scuole»

«Abbiamo ritenuto doveroso – afferma il sindaco Mele – adottare un provvedimento che ci aiuti a fronteggiare, in aggiunta alle misure già vigenti, una situazione che vede da molti giorni il progressivo e continuo aumento dei contagi su tutto il territorio comunale e caratterizzata anche da molteplici casi di positività riscontrati nelle scuole, che hanno portato all’isolamento di numerosi classi e, da ultimo, alla chiusura per alcuni giorni di un intero plesso, la scuola elementare di Cerqueto».

Gli altri limiti

Il Comune ha disposto anche, fino al 24 novembre, la chiusura e sospensione totale delle attività delle associazioni, dei circoli culturali, sportivi, ricreativi o di aggregazione, l’ obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quanto già stabilito dalla Regione per i centri commerciali, di «attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita mediante apposito personale preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, preferibilmente con percorsi separati».

Controlli nei cimiteri

Nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre i cimiteri civici del capoluogo e delle frazioni rimarranno aperti al pubblico con l’applicazione delle misure di distanziamento, l’obbligo di protezione delle vie aeree e il divieto di utilizzo dei recipienti per l’acqua comuni che verranno ritirati dalla ditta incaricata alla manutenzione. Il personale della Protezione civile effettuerà assistenza e informazione alla popolazione al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle visite presso i cimiteri.