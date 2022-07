Scontro all’incrocio di Castiglione della Valle – Marsciano – senza gravi conseguenze nel pomeriggio di sabato. A restare ferita è stata una signora che era alla guida di una delle due auto coinvolte, una Daewoo Matiz: per lei trasporto in codice giallo – possibile rottura della gamba – all’ospedale dopo i primi soccorsi degli operatori sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità ed i rilievi.

