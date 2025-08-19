L’influencer ternana Martina Nasoni, nota al pubblico come la ‘ragazza con il cuore di latta’ dopo la partecipazione e la vittoria al Grande Fratello 16, ha suscitato preoccupazione tra i fan con un messaggio pubblicato oggi, 19 agosto 2025, sul suo profilo Instagram.

Nel post, la Nasoni si trova in ospedale – al Papa Giovanni XXIII di Bergamo – e sembra ‘salutare’ il suo cuore, facendo pensare alla necessità di un intervento cardiaco. Pur non specificando con chiarezza la natura del ricovero, le parole come ‘accogliere un grande dono’ e ‘il mio cammino sta per cambiare’ hanno fatto ipotizzare ai suoi follower la possibilità di un trapianto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte della diretta interessata o del suo staff circa la natura dell’intervento imminente o programmato.

In passato, Martina ha parlato apertamente della sua cardiomiopatia ipertrofica, una malattia ereditaria che le ha causato difficoltà cardiache sin dall’infanzia. All’età di 12 anni le fu impiantato un pacemaker, affettuosamente chiamato ‘Bob’, e nel 2020 si è sottoposta ad un intervento per la sostituzione della batteria del dispositivo.