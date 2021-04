Massa Martana, don Riccardo lascia la tonaca e torna ‘laico’

Colpo di scena in quel di Massa Martana (Perugia): don Riccardo Ceccobelli non è più ‘don’ e, quindi, non è più il parroco dell’Unità parrocchiale di San Felice. Conseguentemente lascia anche l’incarico di direttore dell’ufficio pastorale giovanile della diocesi di Todi-Orvieto. Ad annunciarlo, nella messa domenicale a Massa Martana, è stato direttamente il vescovo, monsignor Gualtieri Sigismondi. La notizia, confermata, è riportata da iltamtam.it e umbriajournal.com. Riccardo Ceccobelli, 42 anni e ordinato il 18 marzo del 2012, unanimemente stimato e apprezzato, ha chiesto al Papa la dispensa dal celibato sacerdotale e quindi la riduzione allo stato laicale. Al suo posto arriva padre Mauro Dipalo, 46 anni, della Fraternità Francescana La Pace di Massa Martana.

