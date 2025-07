Una fiaccolata che è stata anche un momento di riflessione e di preghiera per la pace nel mondo, per far sentire la vicinanza della comunità a tutte le vittime di ogni guerra, Oltre ogni ideologia. Si è tenuta martedì sera a San Gemini ed ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale, della parrocchia e della cittadinanza. Un’occasione di umanità e speranza, contro violenze che oggi segnano la realtà mondiale.