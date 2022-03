Massimo Ranieri in concerto a Terni il 16 giugno

Appuntamento giovedì 16 giugno, alle ore 21 all’anfiteatro Romano di Terni, con lo spettacolo ‘Sogno e son desto’ di Massimo Ranieri. L’artista partenopeo, di recente in città per il capodanno Rai in Ast, metterà in scena la sua arte canora condita da elementi teatrali, attraverso una carriera lunga e prestigiosa. Non solo i ‘cavalli di battaglia’ immancabili – ‘Vent’anni’, ‘Erba di casa mia’, ‘Se bruciasse la città’, ‘Perdere l’amore’, ‘Ti penso’, fino ai più recenti successi – ma anche brani dei più grandi cantautori italiani e internazionali. Per info il telefono è 06.45552941 mentre la prevendita è aperta sui circuiti Ticket Italia e Ticket One. L’organizzazione è di Skyline Productions.

