Maternità surrogata e tutele per i minori: se ne parla a ‘Nero su Bianco’

Maternità surrogata e quali tutele per i minori. È il titolo del talk show ‘Nero Su Bianco’ in onda martedì 28 marzo alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). La trasmissione condotta dal giornalista Laurent De Bai si occuperà dei temi delle famiglie tradizionali e della discriminazione degli omosessuali, le battaglie per ottenere gli stessi diritti civili degli eterosessuali e, quindi, anche quello di sposarsi, maternità surrogata e tutela dei minori: tutti argomenti di cui da tempo si discute nella società civile e anche in parlamento. A questo link la diretta Instagram. In studio con De Bai ci saranno Simone Pillon (fondatore del ‘family day’), Gianfranco Brusco (ginecologo), Donatella Porzi (consigliere reegionale di Azione) e Morena Bigini (Partito Democratico). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della trasmissione telefonando allo 075.9978490.

