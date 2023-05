Meet-In Piediluco, visite e iniziative per l’ambiente – Immagini

Visite guidate ed iniziative per la salvaguardia dell’ambiente. Si è chiuso sabato 13 maggio il progetto Meet-In Piediluco, promosso dal Circolo Canottieri Piediluco – il finanziamento è della fondazione Carit – in collaborazione con Legambiente Umbria e delegazione ternana del Fai. Le iniziative si sono sviluppate in occasione del II meeting nazionale di canottaggio: ‘tour’ per il centro (con novità legate a Villa Manini e visita interna nella chiesa di San Francesco), raccolta rifiuti e dispenser per l’acqua per un polo nautico Paolo d’Aloja plastic free. A raccontare le bellezze di Piediluco ci ha pensato il narratore Fai Andrea Cristofari. Di seguito le immagini.

