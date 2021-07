Mercatino in centro, ennesimo rinvio per il ‘trasloco’ dallo Staino

di S.F.

C’è l’ordinanza del sindaco Leonardo Latini – valida da subito come specificato nel documento, anche se c’era il ‘trucco’ di averla pubblicata senza data – con tutte le indicazioni del caso ma per ora il mercatino settimanale di Terni resta allo Staino. E da quanto si apprende al momento non c’è nemmeno certezza per mercoledì 4 agosto. Ciò che gli operatori temevano, seppur in presenza dell’atto comunale, è diventato realtà: nonostante la firma sul documento in centro non si va, come reso noto agli operatori commerciali. Anche perché manca il provvedimento per quel che concerne la viabilità e soprattutto il lavoro su strisce e segnaletica che doveva iniziare nella giornata odierna post affidamento a Terni Reti per 6 mila euro. Invece solita storia e delusione tra chi sperava che effettivamente si potesse traslocare da subito.

L’ORDINANZA FIRMATA DAL SINDACO

Il rammarico

Delusione dai rappresentanti degli ambulanti: «La voglia di spostarci è tanta quindi la reazione emotiva è sicuramente di rammarico. Cerchiamo di sfruttare la situazione per organizzare una adeguata campagna promozionale per lo spostamento», spiega Mauro Fortini della Fiva Confcommercio. Più duro Vincenzo Cardenia del Goia: «C’è un ordinanza del sindaco valevole dal giorno in cui è stata pubblicata che è impugnabile legalmente se non rispettata. L’assessore Fatale mostra tutta la sua ‘bravura’ nel rendere le cose sempre più difficili. Ancora non è stata pronunciata la data ufficiale dello spostamento», sottolinea. Tutto ad agosto per l’ennesimo rinvio di una storia surreale.