Mercatino in centro Terni, affidamento per le tracciature

di S.F.

Due settimane al ‘trasloco’ – salvo contrattempi, già ce ne sono stati abbastanza nel corso degli ultimi 14 mesi – e ultimo step propedeutico chiuso. Per il trasferimento del mercatino dallo Staino a vie e piazze del centro cittadino c’è bisogno di entrare in azione per le tracciature e il lavoro sulla segnaletica orizzontale: c’è l’affidamento diretto – siamo nell’ordine dei 5 mila euro – alla società in house Terni Reti per una sorta di ampliamento di ciò che già prevede il contratto in essere. Dopodiché semaforo verde per i 106 posteggi previsti, con tanto di modifica in extremis sancita la scorsa settimana: riposizionamento di uno stallo da corso del Popolo (accanto agli uffici comunali) in piazza Ridolfi. Motivo? La possibilità di utilizzo del mezzo al seguito. Le aree coinvolte saranno – oltre alle due già citate – largo Frankl, piazza Europa, piazza Solferino e via Colombo.

MERCATINO IN CENTRO: LA PLANIMETRIA (.PDF)