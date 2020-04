«Mercoledì 1,8 milioni di cittadini riceveranno i 600 euro»

Buone nuove per i cittadini italiani che, rispetto a quanto stabilito con il decreto della presidenza del Consiglio ‘Cura Italia’, sono in attesa del bonus-Covid da 600 euro erogato dall’Inps. «Domani (mercoledì, ndR) – ha annunciato martedì pomeriggio il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo – inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà. Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 aprile. Entro la fine della settimana – prosegue il ministro Catalfo – si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come ministero del Lavoro per avviare, insieme all’Inps, al Mef e alla Banca d’Italia, il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ringrazio l’istituto per lo straordinario sforzo compiuto. Oggi più che mai il Governo è vicino ai cittadini». «Uno sforzo enorme da parte dell’istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine» afferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Il 15 aprile – riporta la nota – saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli.

