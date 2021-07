Meteo, arrivano pioggia e ‘fresco’

Stop temporaneo al caldo e al sole, da martedì arriva una perturbazione sull’Italia che porterà temperature più ‘sostenibili’ anche in Umbria. Stando alle previsioni di UmbriaMeteo, sul cuore verde d’Italia transiteranno da ovest uno o due fronti temporaleschi probabilmente tra il pomeriggio e la serata della stessa giornata, con «molti fulmini, raffiche di vento, piogge anche violente ed elevato rischio grandine».

Giù anche di 10°

Le temperature inizieranno a calare già martedì, ma sarà mercoledì che si sentirà la differenza nonostante il ritorno del sole, in Umbria anche 10°C in meno rispetto a lunedì. «Giovedì il nucleo freddo in quota – dicono sempre da UmbriaMeteo -, ulteriormente indebolito ma ancora consistente, tornerà sui suoi passi, posizionandosi sopra il Piemonte, in serata sopra la Liguria per poi transitare sopra le regioni centrali italiane nella giornata di venerdì». Ciò comporterà un nuovo peggioramento atmosferico giovedì mattina sul nord Italia, nel pomeriggio/sera anche al centro con rovesci e temporali prima sulla Toscana poi sulle altre regioni. Nubi e precipitazioni saranno possibili fino al pomeriggio di venerdì, poi la tendenza è a miglioramento da nord ovest, a partire quindi dalla Toscana. Venerdì potrebbe essere la giornata con le temperature massime più basse, su valori anche sotto le medie del periodo. Per le giornate successive i modelli non sono ancora molto concordi: secondo quelli più ottimistici potrebbe esserci il lento spostamento dell’intero sistema depressionario prima sopra l’Adriatico ed entro domenica sopra i Balcani.